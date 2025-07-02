Meteoroloji açıkladı! Sıcaklık artıyor, yağışlar geri çekiliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğusunda yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hafta boyunca sıcak ve güneşli hava öne çıkıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması beklenirken, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağışların etkisini kaybetmesiyle açık ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 2–8 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Cumartesi'ye kadar Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Batı, iç ve güney bölgelerde ise hafta boyunca güneşli ve sıcak bir hava hâkim olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların 38-40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesiyle birlikte yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Trabzon'un batı ve Giresun'un doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık normallerin altında
Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, batı ve güney kıyı bölgelerinde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava durumu (2 Temmuz Pazartesi)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık