Meteoroloji bölge bölge uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! 2 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı, yer yer de yoğun bulutlanma bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı hatlarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmurla birlikte karla karışık yağmur; yüksek bölgelerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 1 ila 3 derece artması, diğer kesimlerde ise belirgin bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerinden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara

Bölgede parçalı ve yer yer az bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ege

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece boyunca bölge genelinde pus ve sis etkili olacak.

Akdeniz

Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç kesimlerde pus ve sis görülecek.

İç Anadolu

Parçalı ve zaman zaman az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde bölge genelinde sis ve pus etkili olacak.

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yağış görülecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Doğu Anadolu

Bölge genelinde çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Sabah ve öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek yerlerde kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyde don, buzlanma, pus ve sis görülebilir.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve sis bekleniyor.