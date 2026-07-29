Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuzeyde yağış, güneyde kavurucu sıcaklar etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ordu, Giresun ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Sıcaklık kuzeyde düşüyor, güneyde yüksek seyrediyor

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Adana ve Antalya'da termometrelerin 43 dereceyi, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise 42 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (30-70 kilometre/saat) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da tedbirli olunması çağrısında bulundu.