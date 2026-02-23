Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yurtta yağmur ve kar alarmı! Bugün hava nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? 23 Şubat 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski öne çıkıyor. Doğu bölgelerinde pus ve yer yer sis etkili olurken, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklık kuzeybatıda artıyor, kuzeydoğuda düşüyor

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, kuzeydoğuda ise 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Marmara’da zamanla güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Marmara ve Ege’de bulutlu hava

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. İstanbul’da en yüksek sıcaklık 8 derece, Edirne ve Çanakkale’de 12 derece civarında olacak. Ege Bölgesi genelinde de bulutlu hava etkili olurken, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don görülebilir.

Akdeniz ve Güneydoğu’da sağanak

Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Adana ve Hatay’da gün içinde sağanak geçişleri görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde ise öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Kar uyarısı: Doğu ve yüksek kesimler dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sivas’ta sabah saatlerinde karla karışık yağmur görülecek.

Yetkililer, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.