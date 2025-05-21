Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mayıs tarihine yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Kuzey ve iç bölgelerde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olurken, bazı bölgelerde sağanak yağış görülecek.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Rüzgârın, kuzey ve doğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Az bulutlu

VAN °C, 21°C

Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık