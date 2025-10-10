Meteoroloji uyardı: Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: Yağmur ve soğuk geri dönüyor | Bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim Cuma 2025 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi’nin doğusu, Karadeniz’in büyük kısmı, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İç Anadolu’nun bazı kesimleri yağışlı havanın etkisine girecek.

İstanbul’da bugün hava çok bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 20 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yağış uyarısı: Sel ve su baskını riski var

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, vatandaşları sel, su baskını ve ani rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Cumartesi günü Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’de yağışlar sürecek.

Pazar günü ise yağışlar Karadeniz’in tamamında, Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklarla devam edecek.

Hafta başından itibaren yağışlı sistemin yurdu terk etmesi, ancak serin havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Bölge bölge; il il hava durumu (10 Ekim Cuma)

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyıları ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu