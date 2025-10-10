Meteoroloji uyardı: Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: Yağmur ve soğuk geri dönüyor | Bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim Cuma 2025 hava durumu)

Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? | Hafta sonu planı yapacaklar dikkat: Yağmur ve soğuk geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Ekim 2025 Cuma gününe ait hava durumu tahminlerini yayımladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceğini ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca 3 ila 6 derece arasında düşüş göstereceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi’nin doğusu, Karadeniz’in büyük kısmı, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İç Anadolu’nun bazı kesimleri yağışlı havanın etkisine girecek.
İstanbul’da bugün hava çok bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 20 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yetkililer, özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Yağış uyarısı: Sel ve su baskını riski var
Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.
Uzmanlar, vatandaşları sel, su baskını ve ani rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Cumartesi günü Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’de yağışlar sürecek.
Pazar günü ise yağışlar Karadeniz’in tamamında, Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu’da aralıklarla devam edecek.
Hafta başından itibaren yağışlı sistemin yurdu terk etmesi, ancak serin havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.
Bölge bölge; il il hava durumu (10 Ekim Cuma)
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyıları ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu