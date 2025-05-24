Türkiye hafta sonuna güneşli ve sıcak bir havayla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Cumartesi günü hava nasıl olacak?

Cumartesi günü Konya, Kastamonu ve Hakkari çevreleriyle birlikte Isparta'nın güney ve doğusu, Karaman'ın batısı ve Van'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batı kesimlerde ise toz taşınımı etkili olacak.

Pazar günü hava nasıl olacak?

Pazar günü yurdun büyük bölümünde hava açık ve az bulutlu olacak. Ancak Doğu Anadolu’nun doğusu, Marmara’nın kuzeybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’in batısında yerel yağışlar görülebilir. Aynı gün Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun iç ve batısı ile Batı Akdeniz'in batısında toz taşınımı bekleniyor.

Sıcaklıklar düşecek

Hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

24 Mayıs Cumartesi bölgelere hava durumu

Marmara: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul ve Kırklareli 29, Edirne 31, Balıkesir 35 derece.

Ege: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Öğleden sonra bölgede toz taşınımı bekleniyor. İzmir ve Denizli 35, Muğla 32, Afyonkarahisar 28 derece.

Akdeniz: Sabah saatlerinde açık bir hava bekleniyor. Isparta’nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinde yerel yağışlar görülebilir. Antalya 33, Adana 32, Hatay 31 derece.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu hava hakim. Konya çevresinde öğleden sonra yağış görülebilir. Ankara 29, Eskişehir 30, Konya 31, Nevşehir 29 derece.

Karadeniz: Batı kesimlerinde Kastamonu çevresinde öğleden sonra yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz ise az bulutlu geçecek. Amasya 33, Trabzon 22, Samsun 23 derece.

Doğu Anadolu: Hakkari ve Van’ın doğusunda yerel sağanaklar bekleniyor. Erzurum 23, Malatya 32, Van 20 derece.

Güneydoğu Anadolu: Açık ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Mardin 32, Siirt 33 derece.