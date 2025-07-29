İstanbul’da uzun süredir etkili olan sıcak ve nemli hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğleden sonra kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini ve hava sıcaklıklarında 5 ila 7 derecelik bir düşüş yaşanacağını bildirdi.

Yetkililer, bazı bölgelerde yağışların şiddetli olabileceğini belirterek, ani su baskınları, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Trafiğe çıkacak sürücülere ise tedbirli olunması yönünde çağrıda bulunuldu.

Gece de sıcak, serinleme sınırlı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uzmanlar, İstanbul’daki hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Tropikal bölgelerde olduğu gibi, sıcaklık gece saatlerinde de düşmüyor. Türkiye’de de gece sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Yarın itibarıyla İstanbul’da hafif bir serinleme hissedilecek ancak bu sınırlı olacak” ifadelerini kullandı.

İç kesimlerde sıcaklık artıyor

Meteoroloji’nin 28 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık tahmin raporuna göre, yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da sıcaklıkların 3 ila 5 derece daha artması bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu özetle şöyle:

Marmara: Az bulutlu ve açık, Trakya’nın batısında zamanla parçalı bulutlu. İstanbul 33°C, Edirne 37°C.

Ege: Genel olarak açık. İzmir 38°C, Denizli 41°C.

Akdeniz: Doğu kesimlerde yerel sağanak bekleniyor. Adana 36°C, Antalya 32°C.

İç Anadolu: Az bulutlu. Ankara 40°C, Konya 41°C.

Karadeniz: Parçalı ve açık. Samsun 32°C, Artvin 38°C.

Doğu Anadolu: Az bulutlu. Malatya 42°C, Van 32°C.

Güneydoğu Anadolu: Kavurucu sıcak devam ediyor. Diyarbakır 45°C, Mardin 42°C.

Meteoroloji, güncel uyarı bulunmadığını belirtse de İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşların olası ani gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.