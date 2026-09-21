Meteoroloji duyurdu: Sağanak birçok kentte etkisini gösterecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olacak hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Buna göre birçok bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, bazı kentlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Birçok bölgede sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun'un kıyıları dışında Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hatay'ın kıyı kesimleri ile Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İstanbul'da yağış beklenmiyor

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise yağış öngörülmüyor. Kentte sıcaklığın 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Bursa'da 27, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise 30 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Akdeniz'de gök gürültülü sağanak

Akdeniz'de Toroslar, Burdur, Isparta, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana'da sıcaklığın 33, Antalya ve Hatay'da 30, Isparta'da ise 29 derece olması öngörülüyor.

Karadeniz'de yağış geniş alanda etkili olacak

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu'da yağışların öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Giresun'un kıyı kesimleri dışında Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Rize ve Trabzon'da yağışların öğle saatlerinden itibaren, Samsun'un iç kesimlerinde ise öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da dört ilde yağış

Doğu Anadolu'nun parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Erzurum ve Kars'ta yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olması beklenirken, her iki kentte de en yüksek sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu için toz taşınımı uyarısı

Güneydoğu Anadolu'da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, bölgenin doğusunda toz taşınımı öngörülüyor.

Meteoroloji, toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 33, Gaziantep'te 31, Mardin'de ise 30 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik yok

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.