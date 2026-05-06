Meteoroloji duyurdu: Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı Akdeniz illerinde yağışların gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinde de yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde ise Marmara’nın doğusunda pus ve yer yer sis etkili olacak.

Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde artıyor

Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ankara ve Karadeniz’de yağış etkili olacak

Başkent Ankara’da sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının 14 derece civarında seyredeceği tahmin edildi. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise özellikle iç kesimlerde yağışlı hava öne çıkıyor. Ordu, Amasya ve Samsun’un iç bölgelerinde sağanak yağış görülecek.

Doğu Karadeniz illerinden Trabzon ve Artvin’de gün boyunca aralıklı sağanak yağış beklenirken, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde de yağış geçişleri yaşanacak.

Doğu ve Güneydoğu’da gök gürültülü sağanak

Meteoroloji’nin raporuna göre Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Erzurum, Kars, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de gün içerisinde yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nde ise Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edildi.

Marmara ve Ege’de parçalı bulutlu hava

Marmara ve Ege bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İstanbul’da hava sıcaklığının 18 derece, İzmir’de ise 23 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusunda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği belirtildi.