Meteoroloji duyurdu: Ülke genelinde bahar havası! Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 Mart Cuma gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. MGM, ülke genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, Marmara’nın batısında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.
Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, sıcaklık artışının süreceğini ve bahar havasının etkisini sürdüreceğini belirtiyor.
Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak
Rüzgar, Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bu nedenle, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 28°C
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 26°C
Parçalı ve az bulutlu