Meteoroloji duyurdu: Ülke genelinde bahar havası! Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, sıcaklık artışının süreceğini ve bahar havasının etkisini sürdüreceğini belirtiyor.

Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Rüzgar, Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bu nedenle, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 28°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 26°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 26°C

Parçalı ve az bulutlu