Meteoroloji duyurdu! Yeni haftada hava ısınıyor, Yeni hafta hava durumu? Hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu

Türkiye, yeni haftaya yükselen sıcaklıklar ve batı kesimlerde etkisini artıran lodosla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde artış trendine girerken, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

İstanbul, İzmir ve çevre illerde lodos zaman zaman şiddetini artırırken yağış beklenmiyor. İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bölümünde ise hem sabah saatlerinde soğuk hem de gün içinde açık ve güneşli bir hava öne çıkıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde Trakya ile Kuzey Ege'de yer yer yağış geçişleri görülecek. Özellikle Salı günü Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde kısa süreli yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgelerde hava büyük ölçüde parçalı bulutlu seyredecek.

Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde hava daha stabil hale geliyor ve birçok şehirde güneş etkisini belirgin şekilde gösteriyor. Sıcaklıklar kuzeyde 12-19 derece, batıda 15-23 derece aralığında seyredecek. Doğu Anadolu'da geceler hala soğuk olsa da gün içinde güneşli bir hava hakim.

Haftanın son iki günü yağışsız

Perşembe günü batı kıyılarında yeniden hafif yağış ihtimali bulunuyor. Muğla, Aydın ve İzmir çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişleri beklenirken, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu bölgelerde açık bir hava var. Haftanın son iki günü ise neredeyse tüm yurtta yağışsız geçecek. Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıklar batıda 20 dereceye yaklaşırken, iç kesimlerde 8-18 derece aralığında seyrediyor.