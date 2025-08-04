Meteoroloji duyurdu: Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklık artıyor, bazı illerde sağanak etkili olacak
Yeni haftaya girilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağanak uyarısı geldi. Yeni haftada yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde bulutlanma artarken, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları doğuda 4-6 derece, iç ve batı bölgelerde ise 2-4 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 4 Ağustos Pazartesi sabahında il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
Üç büyükşehirde de önümüzdeki 3 gün boyunca önemli bir yağış beklenmiyor. Tahminlere göre en yüksek sıcaklık İstanbul’da 30-32 derece, Ankara’da 33-34 derece, İzmir’de ise 35-36 derece arasında olacak.
Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.
Bölgelere göre hava durumu (seçili iller) hava durumu:
Marmara
İstanbul hava durumu: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne hava durumu: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Balıkesir hava durumu: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Ege
Denizli hava durumu: 37°C – Öğleden sonra sağanak bekleniyor
Afyonkarahisar hava durumu: 31°C – Öğle saatlerinde yerel yağış
İzmir hava durumu: 35°C – Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Adana hava durumu: 35°C – Kuzey çevrelerde yerel sağanak
Antalya hava durumu: 31°C – İç kesimlerde yerel sağanak
Isparta hava durumu: 33°C – Öğle sonrası yerel sağanak
İç Anadolu
Ankara hava durumu: 33°C – Zamanla parçalı ve çok bulutlu
Konya hava durumu: 32°C – Kuzey ve batısı çok bulutlu
Eskişehir hava durumu: 32°C – Güney kesimler zamanla çok bulutlu
Karadeniz
Trabzon hava durumu: 27°C – Yerel sağanak yağışlı
Artvin hava durumu: 29°C – Kıyı kesimlerde sağanak
Samsun hava durumu: 30°C – Doğu kesimleri çok bulutlu
Doğu Anadolu
Erzurum hava durumu: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars hava durumu: 34°C – Az bulutlu
Malatya hava durumu: 39°C – Açık ve sıcak
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır hava durumu: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep hava durumu: 38°C – Açık
Siirt hava durumu: 39°C – Az bulutlu