Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Üç büyükşehirde de önümüzdeki 3 gün boyunca önemli bir yağış beklenmiyor. Tahminlere göre en yüksek sıcaklık İstanbul’da 30-32 derece, Ankara’da 33-34 derece, İzmir’de ise 35-36 derece arasında olacak.

Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Bölgelere göre hava durumu (seçili iller) hava durumu:

Marmara

İstanbul hava durumu: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Edirne hava durumu: 36°C – Parçalı ve az bulutlu

Balıkesir hava durumu: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Ege

Denizli hava durumu: 37°C – Öğleden sonra sağanak bekleniyor

Afyonkarahisar hava durumu: 31°C – Öğle saatlerinde yerel yağış

İzmir hava durumu: 35°C – Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Adana hava durumu: 35°C – Kuzey çevrelerde yerel sağanak

Antalya hava durumu: 31°C – İç kesimlerde yerel sağanak

Isparta hava durumu: 33°C – Öğle sonrası yerel sağanak

İç Anadolu

Ankara hava durumu: 33°C – Zamanla parçalı ve çok bulutlu

Konya hava durumu: 32°C – Kuzey ve batısı çok bulutlu

Eskişehir hava durumu: 32°C – Güney kesimler zamanla çok bulutlu

Karadeniz

Trabzon hava durumu: 27°C – Yerel sağanak yağışlı

Artvin hava durumu: 29°C – Kıyı kesimlerde sağanak

Samsun hava durumu: 30°C – Doğu kesimleri çok bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum hava durumu: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars hava durumu: 34°C – Az bulutlu

Malatya hava durumu: 39°C – Açık ve sıcak

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır hava durumu: 42°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep hava durumu: 38°C – Açık

Siirt hava durumu: 39°C – Az bulutlu