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Meteoroloji duyurdu: Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklık artıyor, bazı illerde sağanak etkili olacak

Yeni haftaya girilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağanak uyarısı geldi. Yeni haftada yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde bulutlanma artarken, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları doğuda 4-6 derece, iç ve batı bölgelerde ise 2-4 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 4 Ağustos Pazartesi sabahında il il hava durumu...

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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Meteoroloji duyurdu: Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklık artıyor, bazı illerde sağanak etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Üç büyükşehirde de önümüzdeki 3 gün boyunca önemli bir yağış beklenmiyor. Tahminlere göre en yüksek sıcaklık İstanbul’da 30-32 derece, Ankara’da 33-34 derece, İzmir’de ise 35-36 derece arasında olacak.

Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyılarıyla Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Bölgelere göre hava durumu (seçili iller) hava durumu:

Marmara

İstanbul hava durumu: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne hava durumu: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Balıkesir hava durumu: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Ege

Denizli hava durumu: 37°C – Öğleden sonra sağanak bekleniyor
Afyonkarahisar hava durumu: 31°C – Öğle saatlerinde yerel yağış
İzmir hava durumu: 35°C – Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Adana hava durumu: 35°C – Kuzey çevrelerde yerel sağanak
Antalya hava durumu: 31°C – İç kesimlerde yerel sağanak
Isparta hava durumu: 33°C – Öğle sonrası yerel sağanak

İç Anadolu

Ankara hava durumu: 33°C – Zamanla parçalı ve çok bulutlu
Konya hava durumu: 32°C – Kuzey ve batısı çok bulutlu
Eskişehir hava durumu: 32°C – Güney kesimler zamanla çok bulutlu

Karadeniz

Trabzon hava durumu: 27°C – Yerel sağanak yağışlı
Artvin hava durumu: 29°C – Kıyı kesimlerde sağanak
Samsun hava durumu: 30°C – Doğu kesimleri çok bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum hava durumu: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars hava durumu: 34°C – Az bulutlu
Malatya hava durumu: 39°C – Açık ve sıcak

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır hava durumu: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep hava durumu: 38°C – Açık
Siirt hava durumu: 39°C – Az bulutlu

Kaynak: HABER MERKEZİ