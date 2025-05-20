20 Mayıs 2025 Salı günü için güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

Buna göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Batı Karadeniz ile Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumu şu şekilde:

İstanbul: 14°C - 21°C, parçalı ve az bulutlu

Ankara: 9°C - 24°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 15°C - 28°C, az bulutlu

Adana: 17°C - 29°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 19°C - 27°C, az bulutlu

Bolu: 8°C - 19°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel yağışlı

Amasya: 10°C - 29°C, sağanak yağışlı

Kars: 4°C - 19°C, sağanak yağışlı

Diyarbakır: 14°C - 34°C, parçalı ve az bulutlu

Çarşamba'dan itibaren sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre çarşamba gününden sonra hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor. Özellikle batı ve güneydoğu bölgelerinde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.