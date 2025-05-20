Meteoroloji gün verdi: Hava sıcaklıkları artacak! (20 Mayıs hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul dahil birçok ilde hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.
20 Mayıs 2025 Salı günü için güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.
Buna göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Batı Karadeniz ile Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.
Bazı illerde beklenen hava durumu şu şekilde:
İstanbul: 14°C - 21°C, parçalı ve az bulutlu
Ankara: 9°C - 24°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 15°C - 28°C, az bulutlu
Adana: 17°C - 29°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 19°C - 27°C, az bulutlu
Bolu: 8°C - 19°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel yağışlı
Amasya: 10°C - 29°C, sağanak yağışlı
Kars: 4°C - 19°C, sağanak yağışlı
Diyarbakır: 14°C - 34°C, parçalı ve az bulutlu
Çarşamba'dan itibaren sıcaklıklar artacak
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre çarşamba gününden sonra hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor. Özellikle batı ve güneydoğu bölgelerinde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.