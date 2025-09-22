Meteoroloji gün vererek uyardı! Marmara'da yağış bekleniyor Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Eylül il il hava durumu (İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 22-28 Eylül tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar hafta boyunca artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak cuma gününden itibaren kuzey bölgelerde yeniden düşüş bekleniyor.

Haftanın ilk günlerinde yurt genelinde güneşli hava etkili olurken, salıdan itibaren Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde bulutlanmalar görülecek. Perşembe ve cuma günü ise Marmara ve Karadeniz kıyılarında sağanak yağış öngörülüyor.

Pazar günü Marmara'da yağış

Pazar günü ise özellikle Marmara Bölgesi'nde yağış etkili olurken Ege ve Akdeniz'de açık ve sıcak hava hakim olacak.

Haftalık tahminlere göre iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 25 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, cuma gününden itibaren kuzeyde 3 ila 5 derece düşüş görülecek.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

22 Eylül bölge bölge hava durumu tahmini:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık