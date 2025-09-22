Meteoroloji gün vererek uyardı! Marmara'da yağış bekleniyor Bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Eylül il il hava durumu (İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu)

Meteoroloji gün vererek uyardı! Marmara'da yağış bekleniyor | 22 EYLÜL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporu, bu haftanın sıcak ve güneşli geçeceğini gösteriyor. Ancak, hafta sonuna doğru kuzey bölgelerde hava durumu değişiyor. Hafta boyunca artan sıcaklıklar, cuma gününden itibaren kuzeyde 3 ila 5 derece düşecek. Yurt genelinde güneşli hava hakimken, salıdan itibaren Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da bulutlanmalar artacak, yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 22-28 Eylül tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar hafta boyunca artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak cuma gününden itibaren kuzey bölgelerde yeniden düşüş bekleniyor.
Haftanın ilk günlerinde yurt genelinde güneşli hava etkili olurken, salıdan itibaren Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde bulutlanmalar görülecek. Perşembe ve cuma günü ise Marmara ve Karadeniz kıyılarında sağanak yağış öngörülüyor.
Pazar günü Marmara'da yağış
Pazar günü ise özellikle Marmara Bölgesi'nde yağış etkili olurken Ege ve Akdeniz'de açık ve sıcak hava hakim olacak.
Haftalık tahminlere göre iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 25 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, cuma gününden itibaren kuzeyde 3 ila 5 derece düşüş görülecek.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
22 Eylül bölge bölge hava durumu tahmini:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık