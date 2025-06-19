Meteoroloji gün vererek uyardı! Yağış geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonundan itibaren kuzey bölgelerde yağışla birlikte düşüşe geçebilir. Özellikle pazar gününden sonra bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Bugün ise ülke genelinde açık ve güneşli bir hava hakim. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında hafta sonu itibarıyla değişiklik bekleniyor. Özellikle pazar gününden sonra kuzey bölgelerde beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceği ve bazı yerlerde mevsim normallerinin altına inebileceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Günün hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Gün içinde kuzeydoğu bölgelerde bulutluluk artarken, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilir. Diğer bölgelerde ise açık ve güneşli hava etkisini sürdürecek.
Sıcaklıkların bugün de ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge bölge hava durumu (19 Haziran Perşembe)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık