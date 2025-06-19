Meteoroloji gün vererek uyardı! Yağış geliyor: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında hafta sonu itibarıyla değişiklik bekleniyor. Özellikle pazar gününden sonra kuzey bölgelerde beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceği ve bazı yerlerde mevsim normallerinin altına inebileceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Günün hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Gün içinde kuzeydoğu bölgelerde bulutluluk artarken, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilir. Diğer bölgelerde ise açık ve güneşli hava etkisini sürdürecek.

Sıcaklıkların bugün de ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge bölge hava durumu (19 Haziran Perşembe)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık