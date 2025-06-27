Meteoroloji hafta sonunu işaret etti! Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 27 Haziran–3 Temmuz 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, hafta sonundan itibaren ülke genelinde sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle iç ve kuzey kesimlerde azalarak normallere yaklaşması ve yer yer altına inmesi tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

Cumartesi gününden itibaren Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu bölgelerde sıcaklıklar da birkaç derece düşecek.

Pazar günü ise yağışlar daha geniş bir alana yayılıyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanaklar görülecek. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar tekrar yükselecek

Pazartesi ve salı günü Karadeniz kıyılarında aralıklarla yağışlar devam edecek. Ancak çarşamba ve perşembe günü yurdun büyük kısmında yeniden güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar batı bölgelerde yeniden yükselişe geçerken, doğu ve kuzeyde mevsim normallerinde seyredecek.

Bugün hava nasıl olacak?

Son tahminlerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Türkiye genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

27 Haziran 2025 Cuma

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/shji2R8gwu — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 27, 2025

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği; Marmara'nın güneybatı kesimlerinde ise zaman zaman kuvvetli (saatte 30–50 km) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatuında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık