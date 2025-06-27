Meteoroloji hafta sonunu işaret etti! Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji’ye göre hafta sonu yurt genelinde hava değişiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren özellikle kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Aynı gün Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Marmara’nın doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Pazar günü yağışlar daha da yaygınlaşacak. Yeni haftayla birlikte ise hava yeniden açacak, batı bölgelerde sıcaklıklar yükselişe geçecek. Bugün ise ülke genelinde açık ve güneşli bir hava hakim.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 27 Haziran–3 Temmuz 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, hafta sonundan itibaren ülke genelinde sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle iç ve kuzey kesimlerde azalarak normallere yaklaşması ve yer yer altına inmesi tahmin ediliyor.
Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak
Cumartesi gününden itibaren Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu bölgelerde sıcaklıklar da birkaç derece düşecek.
Pazar günü ise yağışlar daha geniş bir alana yayılıyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanaklar görülecek. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar tekrar yükselecek
Pazartesi ve salı günü Karadeniz kıyılarında aralıklarla yağışlar devam edecek. Ancak çarşamba ve perşembe günü yurdun büyük kısmında yeniden güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar batı bölgelerde yeniden yükselişe geçerken, doğu ve kuzeyde mevsim normallerinde seyredecek.
Bugün hava nasıl olacak?
Son tahminlerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Türkiye genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
27 Haziran 2025 Cuma— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 27, 2025
🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/shji2R8gwu
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği; Marmara'nın güneybatı kesimlerinde ise zaman zaman kuvvetli (saatte 30–50 km) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatuında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık