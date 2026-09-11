Meteoroloji il il açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Eylül 2026 Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Van'ın doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde artmaya devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'da sıcaklık 32 dereceyi bulacak

Marmara Bölgesi'nin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının Bursa'da 31, Çanakkale'de 32, İstanbul'da 29, Kırklareli'nde ise 32 derece olması tahmin ediliyor.

Ege'de termometreler 37 dereceyi gösterecek

Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Denizli'de sıcaklığın 37, Muğla'da 36, İzmir ve Uşak'ta 32 dereceye ulaşması bekleniyor.

Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürecek

Akdeniz Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede sıcaklıkların Adana ve Burdur'da 35, Antalya'da 32, Hatay'da 31 derece olması öngörülüyor.

İç anadolu'da sıcaklıklar yükseliyor

İç Anadolu Bölgesi'nin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Ankara, Eskişehir ve Konya'da sıcaklığın 31, Nevşehir'de ise 29 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Batı karadeniz'de yağış beklenmiyor

Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sıcaklıkların Bolu'da 28, Düzce'de 29, Sinop'ta 27 ve Zonguldak'ta 25 derece olması bekleniyor.

Orta ve doğu karadeniz parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Amasya'da 32, Rize'de 27, Samsun'da 26 ve Trabzon'da 25 derece olması bekleniyor.

Van'ın doğusunda sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçmesi, Van'ın doğu ilçelerinde ise öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların Erzurum'da 26, Kars ve Van'da 25, Malatya'da ise 33 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu'da sıcaklık 36 dereceye çıkacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 36, Gaziantep'te 35, Mardin'de ise 33 derece olması öngörülüyor.