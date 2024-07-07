Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış ve rüzgâra dikkat (7 Temmuz)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz hava durumu tahminini paylaştı. Yüksek sıcaklıklar bunaltmaya devam ederken Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Rapora göre; Sivas, Sinop, Yozgat, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Van, Ordu, Giresun, Ardahan ve Ağrı'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Sıcaklıkların batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bölgelerde hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğleden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık