Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Meteoroloji İstanbul için sağanak ve gök gürültülü yağış, sel ve su baskını uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den İstanbullulara son dakika uyarısı geldi.
Son hava tahmin raporuna göre İstanbul'da öğleden sonra meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülürken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
Saatlik hava tahminine göre İstanbul'da yağış saat 18.00'e kadar etkili olacak.
Ankara için de uyarı yapıldı
Ankara'da öğleden sonra başlaması beklenen yağışların 15.00-18.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.