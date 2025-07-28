Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların etkili olacağı belirtilirken özellikle iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artması bekleniyor.

Termometreler 45 dereceye çıkacak

Haftanın ilk günlerinde, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcak hava dalgası ve güneyli rüzgarlar etkisini sürdürecek. Bugün Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da termometrelerin 45 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Aynı zamanda İstanbul 33, Ankara 40, İzmir 39 dereceyi görecek.

Haftanın ortasına doğru bazı bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri yaşanabilir. Ancak bu yağışların, aşırı sıcaklıklara bir etkisi olmayacak.

İstanbul için yağmur müjdesi

Mayıs ayından bu yana ciddi bir yağış almayan İstanbul için ise sonunda yağmur müjdesi geldi. MGM verilerine göre, 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın 31–32 derece aralığında seyredeceği bu günlerde, nem oranının yüzde 90’ı aşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak.

Hafta sonuna gelindiğinde ise Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Özellikle 2 ve 3 Ağustos günlerinde yurdun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu günlerde hava sıcaklıklarında da birkaç derecelik düşüş yaşanması öngörülüyor.

28 Temmuz bölge bölge hava durumu tahmini

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık