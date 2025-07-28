Meteoroloji müjdeyi verdi: İstanbul'a yağmur geliyor! İşte o tarihler... | 28 TEMMUZ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için sıcak hava uyarısında bulundu. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıkların, özellikle iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sıcaklık 45 dereceye kadar çıkarken; İstanbul, Ankara ve İzmir’de de yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. İstanbul’da ise uzun süredir beklenen yağmurun çarşamba ve cuma günleri gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Temmuz Pazartesi hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların etkili olacağı belirtilirken özellikle iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artması bekleniyor.
Termometreler 45 dereceye çıkacak
Haftanın ilk günlerinde, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcak hava dalgası ve güneyli rüzgarlar etkisini sürdürecek. Bugün Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da termometrelerin 45 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Aynı zamanda İstanbul 33, Ankara 40, İzmir 39 dereceyi görecek.
Haftanın ortasına doğru bazı bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri yaşanabilir. Ancak bu yağışların, aşırı sıcaklıklara bir etkisi olmayacak.
İstanbul için yağmur müjdesi
Mayıs ayından bu yana ciddi bir yağış almayan İstanbul için ise sonunda yağmur müjdesi geldi. MGM verilerine göre, 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın 31–32 derece aralığında seyredeceği bu günlerde, nem oranının yüzde 90’ı aşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak.
Hafta sonuna gelindiğinde ise Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Özellikle 2 ve 3 Ağustos günlerinde yurdun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu günlerde hava sıcaklıklarında da birkaç derecelik düşüş yaşanması öngörülüyor.
28 Temmuz bölge bölge hava durumu tahmini
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık