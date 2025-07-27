Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam edecek ancak Çarşamba ve Cuma günleri, özellikle kuzey bölgelerde sağanak yağışla birlikte kısa süreli serinleme bekleniyor.

Hafta başında sıcaklıklar normallerin 6-12 derece üzerinde

Pazartesi ve Salı günleri yurt genelinde güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak. Hafta başında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. MGM tarafından paylaşılan beş günlük haritada Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor.Ancak hafta ortasında Karadeniz kıyıları başta olmak üzere kuzey illerde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var.

İstanbul'da yağış bekleniyor

Mayıs ayından beri yağış almayan İstanbul'da vatandaşlar nihayet sağanak haberiyle rahat bir nefes alacak. MGM verilerine göre, megakentte 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu günlerde hava sıcaklığı 31-32 derece arasında seyredecek ancak nem oranının ise yüzde 90'ların üzerine çıkmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın daha da fazla olması öngörülüyor.

İstanbul için 5 günlük hava tahmini

Hafta ortasında Rize, Artvin ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu bölgelerdeki yağışlar yerel olmakla birlikte geçici bir serinlik sağlayacak. Aynı şekilde Ankara ve çevresinde de kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor.