Meteoroloji saat verdi! Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor: Çöl tozuna dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğini belirtti. Hava sıcaklıkları Batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Meteoroloji Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusu için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 3 Nisan'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık