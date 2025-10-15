15 Ekim hava durumu: Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıklar düşüşte. Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Balıkesir çevrelerinde yağmur etkili olurken, yurdun güney ve iç kesimlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Serin hava birkaç gün daha sürecek

MGM, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyredeceğini belirtti. Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde ısı farkına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji uzmanları, serin havanın hafta ortasına kadar etkili olacağını, özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Hafta sonuna doğru ise sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi: İstanbul’da gece yağmur başlıyor

Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul: 13°C / 19°C – Gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Bursa: 10°C / 19°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

Edirne: 13°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 11°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu



Ege Bölgesi: Hava açık, sıcaklık dengede

Ege bölgesinde genellikle az bulutlu bir hava bekleniyor.

İzmir: 13°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 8°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 11°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Afyonkarahisar: 5°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu



Akdeniz Bölgesi: Sıcak ve açık

Akdeniz’de yağış beklenmiyor.

Antalya: 17°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Adana: 13°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 12°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 7°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu



İç Anadolu Bölgesi: Serin ve açık

İç Anadolu’da hava genellikle açık, kuzey kesimlerde yer yer bulutlu.

Ankara: 6°C / 18°C – Parçalı bulutlu

Konya: 7°C / 19°C – Az bulutlu

Eskişehir: 7°C / 17°C – Öğleden sonra yer yer çok bulutlu

Yozgat: 5°C / 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz: Sağanak yağış etkili

Bölge genelinde sağanak yağışlar yeniden görülüyor.

Zonguldak: 12°C / 18°C – Gece saatlerinden itibaren sağanak

Bolu: 6°C / 16°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak

Düzce: 11°C / 19°C – Aralıklı sağanak yağışlı

Sinop: 14°C / 22°C – Aralıklı sağanak yağışlı



Orta ve Doğu Karadeniz: Hafif sağanak uyarısı

Trabzon: 13°C / 20°C – İç kesimleri hafif sağanak yağışlı

Rize: 12°C / 20°C – İç kesimleri sağanak yağışlı

Samsun: 13°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 7°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu



Doğu Anadolu: Geceleri don riski başladı

Erzurum: 0°C / 14°C – Parçalı bulutlu

Kars: -1°C / 16°C – Parçalı bulutlu

Malatya: 7°C / 20°C – Az bulutlu

Van: 6°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu



Güneydoğu Anadolu: Açık ve ılık

Gaziantep: 10°C / 25°C – Az bulutlu ve açık

Diyarbakır: 7°C / 23°C – Açık

Mardin: 12°C / 22°C – Az bulutlu

Siirt: 12°C / 23°C – Az bulutlu