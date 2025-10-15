15 Ekim hava durumu: Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! | 15 Ekim hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim Salı gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye’nin kuzey kesimlerinde yağışlar etkisini artırırken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerileyecek. İstanbul ve Marmara bölgesinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıklar düşüşte. Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Balıkesir çevrelerinde yağmur etkili olurken, yurdun güney ve iç kesimlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Serin hava birkaç gün daha sürecek
MGM, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyredeceğini belirtti. Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde ısı farkına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji uzmanları, serin havanın hafta ortasına kadar etkili olacağını, özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Hafta sonuna doğru ise sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi: İstanbul’da gece yağmur başlıyor
Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul: 13°C / 19°C – Gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Bursa: 10°C / 19°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
Edirne: 13°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 11°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi: Hava açık, sıcaklık dengede
Ege bölgesinde genellikle az bulutlu bir hava bekleniyor.
İzmir: 13°C / 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 8°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 11°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 5°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Sıcak ve açık
Akdeniz’de yağış beklenmiyor.
Antalya: 17°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Adana: 13°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 12°C / 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 7°C / 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: Serin ve açık
İç Anadolu’da hava genellikle açık, kuzey kesimlerde yer yer bulutlu.
Ankara: 6°C / 18°C – Parçalı bulutlu
Konya: 7°C / 19°C – Az bulutlu
Eskişehir: 7°C / 17°C – Öğleden sonra yer yer çok bulutlu
Yozgat: 5°C / 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz: Sağanak yağış etkili
Bölge genelinde sağanak yağışlar yeniden görülüyor.
Zonguldak: 12°C / 18°C – Gece saatlerinden itibaren sağanak
Bolu: 6°C / 16°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak
Düzce: 11°C / 19°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Sinop: 14°C / 22°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz: Hafif sağanak uyarısı
Trabzon: 13°C / 20°C – İç kesimleri hafif sağanak yağışlı
Rize: 12°C / 20°C – İç kesimleri sağanak yağışlı
Samsun: 13°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 7°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu: Geceleri don riski başladı
Erzurum: 0°C / 14°C – Parçalı bulutlu
Kars: -1°C / 16°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 7°C / 20°C – Az bulutlu
Van: 6°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Açık ve ılık
Gaziantep: 10°C / 25°C – Az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 7°C / 23°C – Açık
Mardin: 12°C / 22°C – Az bulutlu
Siirt: 12°C / 23°C – Az bulutlu