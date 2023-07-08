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Meteoroloji 'sarı' kod verdi, yağış geliyor: İstanbul için 8 Temmuz güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'sarı' ve 'turuncu' uyarı yayınladı. Marmara bölgesinin doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor. İstanbul'da da sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi
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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de "turuncu", Bilecik, Bursa, İstanbul ve Yalova için "sarı" uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

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