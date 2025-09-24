Meteoroloji tarih verdi: 24 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak! (Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, 24 Eylül Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık geçecek, yalnızca Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Yağışlar kapıda

Ancak perşembe gününden itibaren hava sisteminin değişmesi bekleniyor. Cuma günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır’da sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul hava durumu

AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da hafta ortasına kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların 26 derecede seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla bölgemize yeniden serin ve yağışlı havanın giriş yapması öngörülüyor” denildi.

Meteoroloji ise perşembe günü İstanbul dahil 24 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde yağışların kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

Bugün hava nasıl olacak? (24 Eylül il il hava durumu)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık