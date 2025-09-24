Meteoroloji tarih verdi: 24 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak! (Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül hava durumu)

Meteoroloji tarih verdi: 24 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayımladı. Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmezken, cuma gününden itibaren İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak görülecek. AKOM, İstanbul’da perşembeye kadar güneşli havanın hakim olacağını, ardından yağışlı sistemin kente giriş yapacağını açıkladı. Meteoroloji, İç Anadolu ve Karadeniz’de yağışların kuvvetli olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, 24 Eylül Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık geçecek, yalnızca Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Yağışlar kapıda
Ancak perşembe gününden itibaren hava sisteminin değişmesi bekleniyor. Cuma günü İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır’da sağanak yağış etkili olacak.
İstanbul hava durumu
AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da hafta ortasına kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların 26 derecede seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla bölgemize yeniden serin ve yağışlı havanın giriş yapması öngörülüyor” denildi.
Meteoroloji ise perşembe günü İstanbul dahil 24 ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde yağışların kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.
Bugün hava nasıl olacak? (24 Eylül il il hava durumu)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık