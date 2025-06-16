Meteoroloji tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar Türkiye genelinde artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava ve yer yer sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle Karadeniz kıyıları ile Mersin, Bolu, Kastamonu, Artvin ve Van çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklıkları kuzeyde mevsim normallerinin altına inerken, rüzgar bazı bölgelerde kuvvetli esecek. Diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu hava etkili olacak. İşte 16 Haziran Pazartesi günü için bölge bölge hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yanı sıra Mersin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklıklar kuzeyde düşüyor
Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer illerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak Türkiye genelinde artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar bazı bölgelerde kuvvetli esecek
Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyden esmesi öngörülüyor. Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Hakkari çevresinde ise güney ve güneybatıdan saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu (16 Haziran Pazartesi)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık