Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde termometreler 40 dereceyi bulacak.

Sıcaklıklar yağışla birlikte düşüyor

Ancak hafta sonuna doğru özellikle iç ve kuzey bölgelerde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren yağışlar geniş bir alana yayılacak ve pazartesi günü neredeyse tüm yurtta gök gürültülü sağanaklar görülecek. Yağışlı havanın etkisiyle birlikte mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar ise düşecek.

İstanbul’da hafta boyunca sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, pazartesiden itibaren yağışlı havanın etkisi hissedilecek. Ankara’da cuma gününden itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. İzmir'de ise sıcaklık 40 dereceyi aşacak, hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu (25 Haziran Çarşamba)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık