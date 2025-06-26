Meteoroloji tarih vererek açıkladı! Sıcaklıklar yağmurla birlikte düşecek | 26 HAZİRAN HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, Türkiye önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla kavrulacak. Güney ve batı illerinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar beklenirken, hafta sonuna doğru iç ve kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Pazartesi günü ise neredeyse tüm yurtta yağış var. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde termometreler 40 dereceyi bulacak.
Sıcaklıklar yağışla birlikte düşüyor
Ancak hafta sonuna doğru özellikle iç ve kuzey bölgelerde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren yağışlar geniş bir alana yayılacak ve pazartesi günü neredeyse tüm yurtta gök gürültülü sağanaklar görülecek. Yağışlı havanın etkisiyle birlikte mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar ise düşecek.
İstanbul’da hafta boyunca sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, pazartesiden itibaren yağışlı havanın etkisi hissedilecek. Ankara’da cuma gününden itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. İzmir'de ise sıcaklık 40 dereceyi aşacak, hafta boyunca yağış beklenmiyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu (25 Haziran Çarşamba)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık