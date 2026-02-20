Meteoroloji uyardı: Batı’da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batı kesimleri için yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, Ege kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Özellikle gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı

Rüzgârın Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden 40 ila 60 kilometre hızla, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların kuvvetini artırması bekleniyor. Ani su baskınları ve yerel olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

İç ve doğu kesimlerde don ve buzlanma

Sabah saatlerinde İç Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sürücülerin özellikle erken saatlerde dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Sıcaklıklar batıda artıyor

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Trakya ve Çanakkale çevrelerinde sağanak bekleniyor. İstanbul 15, Edirne 17, Çanakkale 18 derece.

Ege: Kıyılar sağanak yağışlı. İç kesimlerde sabah saatlerinde buzlanma riski var. İzmir 18, Aydın 19, Muğla 11 derece.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Adana 19, Antalya 17 derece.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde don ve buzlanma bekleniyor. Ankara 12, Konya 15 derece.

Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Doğu kesimlerin içlerinde don ve çığ riski sürüyor. Samsun 18, Trabzon 17 derece.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor. Erzurum 5, Kars 3 derece.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Diyarbakır 13, Şanlıurfa 15 derece.