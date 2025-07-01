Meteoroloji uyardı! Bazı bölgelerde sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak | 1 TEMMUZ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklık farkları dikkat çekecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek; güney ve batıda ise 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar görülecek. Haftanın ortasında Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağışlar beklenirken, cumartesiden itibaren yağışların yerini güneşli ve sıcak hava alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 1-7 Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, güney ve batı bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Haftanın ilk günlerinde Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle salı, perşembe ve cuma günleri, Marmara ve Karadeniz genelinde kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların yerel olarak etkisini artırması bekleniyor.
Bazı bölgelerde sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde ise hava güneşli ve sıcak geçecek. Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. İstanbul'da ise hafta boyunca sıcaklıklar 26-30 derece arasında değişirken, çarşamba ve perşembe günleri kısa süreli sağanak yağış görülebilir.
Cumartesi gününden itibaren yağışların yurdun büyük bölümünü terk etmesiyle birlikte sıcaklıkların artması ve güneşli havanın yurt genelinde hakim olması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın genellikle açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artması, yurt genelinde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısının kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık