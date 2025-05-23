Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mayıs 2025 Cuma günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan çevreleri ve Van’ın doğusu ile Hakkari'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı görülecek. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek görüş mesafesi düşüklüğü, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

İstanbul hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, 28°C

Ankara hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, 30°C

İzmir hava durumu: Az bulutlu ve açık, 32°C

Antalya hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, 31°C

Adana hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 32°C

Erzurum hava durumu: Yerel sağanak yağışlı, 23°C

Diyarbakır hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, toz taşınımı bekleniyor, 36°C

Trabzon hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 21°C