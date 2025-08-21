Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor: 40 dereceyi göreceğiz | 21 AĞUSTOS HAVA DURUMU
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son raporuna göre, 21-27 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 dereceyi gösterirken, Ege ve Akdeniz'de de 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hafta boyunca Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanaklar görülürken, diğer bölgelerde genellikle güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Ağustos hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 21-27 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların normallerin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta boyunca Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise genellikle açık ve güneşli bir hava hâkim olacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması beklenirken, Ege ve Akdeniz'de de 35 dereceyi aşan değerler ölçülecek.
Bugün hava nasıl olacak?
Son tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
21 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık