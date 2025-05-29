Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs Perşembe gününe ilişkin güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da öğle saatlerinde yerel sağanaklar etkili olacak.

Sağanak yağış beklenen iller arasında Kırklareli, Balıkesir, Çorum, Tokat, Ordu, Kars, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Bayburt, Antalya (iç kesimler), Kahramanmaraş, Trabzon (batı kesimleri) ve Giresun (doğu kesimleri) bulunuyor. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilecek.

İstanbul’da yağmur bekleniyor

İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Gün içinde en düşük sıcaklık 15°C, en yüksek ise 23°C olacak.

Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde azalıyor. Doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin altına düşecek.

Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.