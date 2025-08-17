Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 dereceyi bulacak | 17 AĞUSTOS HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, yeni haftada Türkiye genelinde güneşli hava etkili olacak. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 35 derecenin üzerine çıkacak. Hafta ortasında Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülürken, perşembeden itibaren sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Batı bölgelerde 35, güneyde ise 40 dereceye ulaşacak sıcaklıklarla birlikte Akdeniz ve Güneydoğu'da kavurucu bir hava etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek ancak iç ve doğu bölgelerde normallerin üzerinde artış bekleniyor.
Hafta başında yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve güneşli hava hâkim olacak. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise sıcaklıklar 30-35 derece aralığında olacak.
Salı ve çarşamba günleri Karadeniz'in doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli yağış ihtimali bulunurken, diğer bölgelerde güneşli hava devam edecek.
Perşembe'den sonra sıcaklıklar yükseliyor
Perşembe'den itibaren sıcaklıkların batıda 32-35 dereceye, güneyde ise 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu'da kavurucu sıcaklıklar etkili olurken, hafta boyunca Ege ve İç Anadolu'da yağış öngörülmüyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Marmara ve Doğu Akdeniz’de parçalı bulutlu hava, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında ise yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
17 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık