Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek ancak iç ve doğu bölgelerde normallerin üzerinde artış bekleniyor.

Hafta başında yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve güneşli hava hâkim olacak. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise sıcaklıklar 30-35 derece aralığında olacak.

Salı ve çarşamba günleri Karadeniz'in doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli yağış ihtimali bulunurken, diğer bölgelerde güneşli hava devam edecek.

Perşembe'den sonra sıcaklıklar yükseliyor

Perşembe'den itibaren sıcaklıkların batıda 32-35 dereceye, güneyde ise 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu'da kavurucu sıcaklıklar etkili olurken, hafta boyunca Ege ve İç Anadolu'da yağış öngörülmüyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara ve Doğu Akdeniz’de parçalı bulutlu hava, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında ise yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

17 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık