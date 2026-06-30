Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar yurt genelini etkisi altına alacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülürken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Tahminlere göre sıcak hava etkisini birçok bölgede hissettirecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkarken, Ege ve Akdeniz'de 36-38 derece, Marmara'da ise 32-36 derece arasında değerler görülecek. Başkent Ankara'da 33, İstanbul'da 32, İzmir'de ise 36 derece sıcaklık bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Öte yandan yurdun tamamında yağış beklenmemesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle özellikle günün en sıcak saatlerinde yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların uzun süre güneş altında kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.