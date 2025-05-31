Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mayıs tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Sivas, Kayseri’nin doğusu ve Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Marmara Bölgesi'nde ise rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 30 ila 50 kilometre/saat hızla kuvvetli eseceği bildirildi. Bu nedenle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

Sıcaklıklar doğuda artacak

Meteoroloji, doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini aktardı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek.

Bölge bölge hava durumu

* Marmara: İstanbul, Balıkesir ve çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

* Ege: İzmir, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli’de yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

* Akdeniz: Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış ihtimali var.

* İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Konya ve çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

* Karadeniz: Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağış öne çıkıyor.

* Doğu Anadolu: Erzurum, Kars ve Malatya çevrelerinde yağış görülecek.

* Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Siirt’te hava açık ve parçalı bulutlu olacak.