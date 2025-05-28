Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu bölgelerde ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre; Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul’un kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Balıkesir’in doğusu, Bursa’nın güneyi, Sakarya, Malatya ve Van’ın doğu ilçeleri yağış alacak.

Yağışların; Adana, Mersin’in kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı, Hatay’ın kuzeyi, Sivas’ın güneyi, Malatya’nın kuzey ve batısı, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ardahan, Kars, Artvin’in iç kesimleri ile Erzurum’un doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Hava sıcaklığı: İç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

Rüzgar: Doğu bölgelerde güneyli yönlerden 50-70 km/saat hızla esmesi ve zaman zaman fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

İl il hava durumu

İstanbul hava durumu: 22°C – Kuzey ilçelerde sağanak bekleniyor.

Ankara hava durumu: 24°C – Parçalı bulutlu, güney ve doğusunda sağanak görülebilir.

İzmir hava durumu: 28°C – Az bulutlu ve açık.

Antalya hava durumu: 27°C – İç kesimlerinde sağanak ihtimali var.

Adana hava durumu: 27°C – Yağışların kuzey ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.

Kayseri hava durumu: Sağanak ve gök gürültülü yağışlı, yer yer kuvvetli.

Erzurum hava durumu: 25°C – Doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Van hava durumu: 22°C – Doğu kesimlerinde aralıklı sağanak etkili olacak.

Diyarbakır hava durumu: 37°C – Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık yüksek.

Mardin hava durumu: 30°C – Az bulutlu ve sıcak.