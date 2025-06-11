Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Özellikle Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu’da yerel yağışlar etkili olacak.

Hava sıcaklığı, tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, özellikle Ege ve Marmara’da kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise güneybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 28°C, Edirne 34°C, Balıkesir 31°C.

Ege

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde güney kesimlerde parçalı bulutlu. İzmir 35°C, Manisa 36°C, Uşak 33°C.

Akdeniz

Toroslar mevkiinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Adana 35°C, Antalya 31°C, Isparta 33°C.

İç Anadolu

Az bulutlu, öğle sonrası kuzey ve doğusunda parçalı bulutlu hava görülecek. Ankara 32°C, Eskişehir 33°C.

Batı Karadeniz

Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde öğle sonrası sağanak bekleniyor. Bolu 30°C, Düzce 31°C.

Orta ve Doğu Karadeniz

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Trabzon 23°C, Rize 26°C.

Doğu Anadolu

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum ve Kars 25°C, Malatya 35°C.

Güneydoğu Anadolu

Genel olarak az bulutlu, öğle sonrası bazı kesimlerde parçalı bulutlu. Diyarbakır 38°C, Gaziantep 36°C.