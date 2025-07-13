Meteoroloji uyardı! Sıcak hava yeniden geliyor: Termometreler 45 dereceyi görecek | 13 TEMMUZ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle güney ve doğu illerinde etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla bazı bölgelerde sıcaklık 45 dereceye yaklaşacak. İç ve doğu kesimlerde hafta ortasına kadar yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, hafta sonuna doğru yağışların etkisini yitirmesiyle sıcaklıkların yeniden yükselmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 13–19 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle güney ve doğu bölgelerde etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı illerde hava sıcaklıklarının 45 dereceye yaklaşması öngörülüyor.
Sıcaklık 45 dereceye varacak
Bugün itibarıyla yurdun büyük kısmında güneşli hava hakim olması beklenirken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması tahmin ediliyor. Kuzeybatı bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. İstanbul'da 30, İzmir'de 37, Diyarbakır'da ise 45 dereceye varan sıcaklıklar öne çıkıyor.
Pazartesi ve salı günleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Ankara ve çevresinde sıcaklık 37 dereceye kadar yükselirken, öğleden sonra yerel yağışlar bekleniyor. Salı günü benzer şekilde Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabilir.
Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak
Çarşamba ve perşembe günleri yağışların iç ve doğu bölgelerde devam etmesi bekleniyor. Yağışlar zaman zaman kuvvetli olabilir. Batı ve güney kıyılarda ise açık ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çevresinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.
Hafta sonuna doğru ise yağışların etkisini kaybetmesi ve yurt genelinde sıcaklıkların yeniden artması öngörülüyor.
Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu