Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 13–19 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle güney ve doğu bölgelerde etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı illerde hava sıcaklıklarının 45 dereceye yaklaşması öngörülüyor.

Sıcaklık 45 dereceye varacak

Bugün itibarıyla yurdun büyük kısmında güneşli hava hakim olması beklenirken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması tahmin ediliyor. Kuzeybatı bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. İstanbul'da 30, İzmir'de 37, Diyarbakır'da ise 45 dereceye varan sıcaklıklar öne çıkıyor.

Pazartesi ve salı günleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Ankara ve çevresinde sıcaklık 37 dereceye kadar yükselirken, öğleden sonra yerel yağışlar bekleniyor. Salı günü benzer şekilde Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabilir.

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

Çarşamba ve perşembe günleri yağışların iç ve doğu bölgelerde devam etmesi bekleniyor. Yağışlar zaman zaman kuvvetli olabilir. Batı ve güney kıyılarda ise açık ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çevresinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

Hafta sonuna doğru ise yağışların etkisini kaybetmesi ve yurt genelinde sıcaklıkların yeniden artması öngörülüyor.

Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu