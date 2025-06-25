Meteoroloji uyardı! Sıcakların ardından yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava tahminine göre, hafta içinde yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, İstanbul 34, Ankara 31, İzmir ise 39 dereceyi görecek.

Cuma günü yağışlar başlıyor

Cuma günü iç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Marmara’dan başlayarak İç Anadolu ve Karadeniz’e doğru ilerlemesi beklenen yağışlar, yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olacak.

Cumartesi günü Doğu Karadeniz dışında çoğu bölge parçalı ve az bulutlu geçecek. Pazar gününden itibaren ise yağışlar daha geniş alanlara yayılacak. Pazartesi ve salı arasında ise yurdun büyük kısmında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Havanın, Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle sıcaklıkların yüksek seyrettiği saatlerde dışarıda uzun süre kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bölge bölge hava durumu (25 Haziran Çarşamba)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık