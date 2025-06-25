Meteoroloji uyardı! Sıcakların ardından yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu’da termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, İstanbul 34, Ankara 31, İzmir ise 39 dereceyi görecek. Cuma günü batıdan başlayarak sağanak yağışlar etkili olacak. Pazar gününden itibaren yağışların kapsamı genişleyecek. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava tahminine göre, hafta içinde yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, İstanbul 34, Ankara 31, İzmir ise 39 dereceyi görecek.
Cuma günü yağışlar başlıyor
Cuma günü iç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Marmara’dan başlayarak İç Anadolu ve Karadeniz’e doğru ilerlemesi beklenen yağışlar, yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olacak.
Cumartesi günü Doğu Karadeniz dışında çoğu bölge parçalı ve az bulutlu geçecek. Pazar gününden itibaren ise yağışlar daha geniş alanlara yayılacak. Pazartesi ve salı arasında ise yurdun büyük kısmında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Havanın, Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yetkililer, özellikle sıcaklıkların yüksek seyrettiği saatlerde dışarıda uzun süre kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Bölge bölge hava durumu (25 Haziran Çarşamba)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık