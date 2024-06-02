Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak
Yağışlı ve serin hava ülkeyi terk etti. 2 Haziran 2024 Pazar gününe ilişkin hava durumunu açıklayan meteorolojinin tahminlerine göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Bazı illerde ise sıcaklıkların 35 dereceyi aşacak.
Son meteorolojik değerlendirmelere göre Türkiye’de yağışlı ve serin hava yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: bugün de Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı KAradeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık