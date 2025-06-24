Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artıyor: 40 dereceyi bulacak
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi ve bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşması öngörülüyor. Hafta sonunda ise sıcak hava etkisini sürdürse de Cumartesi günü Marmara’nın kuzeydoğusu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilir. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Haziran Salı günü için bölge bölge hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Havanın büyük ölçüde açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Sıcaklıklardaki artışın ilerleyen günlerde de süreceği ifade ediliyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar dikkat çekiyor.
Hafta sonu için yağış uyarısı
Hafta sonunda da genel olarak sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Ancak Cumartesi günü, Karadeniz’in iç kesimleriyle birlikte Marmara’nın kuzeydoğusunda (özellikle İstanbul çevresi ve Karadeniz kıyılarına yakın bölgelerde) yerel ve kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava durumu (24 Haziran Salı)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık