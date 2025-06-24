Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artıyor: 40 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Havanın büyük ölçüde açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Sıcaklıklardaki artışın ilerleyen günlerde de süreceği ifade ediliyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Hafta sonu için yağış uyarısı

Hafta sonunda da genel olarak sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Ancak Cumartesi günü, Karadeniz’in iç kesimleriyle birlikte Marmara’nın kuzeydoğusunda (özellikle İstanbul çevresi ve Karadeniz kıyılarına yakın bölgelerde) yerel ve kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu (24 Haziran Salı)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık