Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar daha da artacak | 23 HAZİRAN HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanaklar görülebilir. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve İç Anadolu’nun doğusunda ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgârlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, zaman zaman çok bulutlu bir hava bekleniyor. Antalya ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerin ise genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar normallerin üzerinde sürecek
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği ve önümüzdeki günlerde daha da artacağı öngörülüyor.
Rüzgârın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi (30-60 km/saat) öngörülüyor.
Bölge bölge hava durumu (23 Haziran Pazartesi)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 13°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusu mevzi sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık