Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hakkari çevresinde akşam saatlerinden itibaren yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı. Marmara ve Karadeniz’de ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir. İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması öngörülüyor. Peki bugün Türkiye'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümü (Elazığ ve Bingöl hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında kalacak.
Ayrıca Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri ile Mersin’in batı ilçelerinde de sağanak geçişlerinin görülmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren Hakkari çevresinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara’nın güney ve doğu bölgeleri ile Karadeniz’de pus ve yer yer sis hadisesi görülebilir.
Sıcaklık ve rüzgar
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlerden saatte 30-50 km hızla daha kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? (4 Mayıs Pazar)
MARMARA
BALIKESİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu,
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı