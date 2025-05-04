Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümü (Elazığ ve Bingöl hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında kalacak.

Ayrıca Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri ile Mersin’in batı ilçelerinde de sağanak geçişlerinin görülmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren Hakkari çevresinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara’nın güney ve doğu bölgeleri ile Karadeniz’de pus ve yer yer sis hadisesi görülebilir.

Sıcaklık ve rüzgar

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlerden saatte 30-50 km hızla daha kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? (4 Mayıs Pazar)

MARMARA

BALIKESİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu,

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı