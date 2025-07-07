Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Temmuz 2025 Pazartesi gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.

İzmir, Aydın, Muğla ve Diyarbakır’da sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İstanbul 34, Ankara 36, İzmir 39, Antalya 40, Konya 36, Adana 38 derece ile bunaltıcı sıcaklara teslim olacak.

Uzmanlardan uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında güneşin dik açıyla geldiğini ve bu saatlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi. Sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaşacağı günlerin Perşembe ve Cuma olacağı tahmin ediliyor.

Yağış uyarısı: Karadeniz ve Doğu'da sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise farklı bir tablo var. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum ve Kars çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde çarşamba gününden itibaren yağış hattı Van’a kadar uzanacak.

Orman yangını uyarısı: Risk yüksek

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların yanı sıra düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde orman yangını riskinin yüksek olduğunu vurguladı. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşayanların dikkatli olması isteniyor.

3 büyükşehirde hava durumu (7-12 Temmuz 2025)

İstanbul: 3 gün boyunca az bulutlu, sıcaklık 33-35 derece

Ankara: Yağış beklenmiyor, sıcaklık 36-38 dereceye kadar çıkacak

İzmir: Sıcaklık 37-40 derece arasında, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmalı



