Meteoroloji uyardı: Üç bölgede fırtına var
Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre rüzgarın yarın günün ilk saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde, öğleden itibaren genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Marmara'da da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz'de, Zonguldak ve Bartın'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın gece saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.