Meteoroloji uyardı! Yeni haftada hava serinliyor, bazı illerde kuvvetli yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağını, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu.

Pazartesi ve Salı günleri kuzey kesimlerde sıcaklıkların normallerin altına düşeceği, Çarşamba gününden itibaren ise batı bölgelerden başlayarak yeniden artışa geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

MGM'nin değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzeydoğu illerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği bildirildi.

Bölge bölge hava durumu (15 Haziran Pazar)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık