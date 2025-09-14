Meteoroloji uyardı: Yeni haftada yağışlı hava hakim olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Salı günü yağışların etkisini artıracağı, sıcaklıkların ise Güneydoğu dışında mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Pazartesi günü batı illerinden yurda giriş yapacak yağışlı hava, salı günü geniş alanda kuvvetlenecek.
Bugün için hava sıcaklıklarında önemli bir değişim öngörülmezken, güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. Marmara’nın güneybatısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
İl il hava durumu
Edirne: 29°C
İstanbul: 26°C
İzmir: 32°C
Denizli: 37°C
Antalya: 33°C
Adana: 36°C
Ankara: 29°C
Sinop: 27°C
Erzurum: 24°C
Diyarbakır: 35°C
Gaziantep: 35°C