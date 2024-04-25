Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'aşırı sıcak hava' uyarısı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Şen, "Aşırı sıcaklar geliyor, dikkat" uyarısında bulunurken, Türkiye geneli hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Çöl tozu İstanbul'u terk ediyor, ama...

* Çöl tozu bugün İstanbul'u terk ediyor ama İç Anadolu Bölgesi'nde yarın da devam edecek. Astım hastalarının bunu çok fazla teneffüs etmemesi lazım. Yarın bu bölgelerde biraz yağmur var, yağmur çamur şeklinde yağabilir. Toz, yarından sonra Türkiye'yi terk ediyor.

Sokağa bile çıkılamayacak

* Adana'da sıcaklık yüksek, Nisan ayı ortalamasının 10 derece yukarısında, yarın 38 dereceye çıkacak. Adana'ya sıcak hava Arabistan üzerinden geliyor.

* Kışı, sıcak geçirdik. Şubat-Mart-Nisan'ı da çok sıcak geçirdik. Aşırı sıcaklar geliyor. Aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalacağız bu sene. Sıcaklarla ilgili problem yaşayanlar veya başka bir nedenle sıcağa karşı alerjik olanlar bu sene çok dikkat edecek. Çünkü bazı günlerde belki sokağa bile çıkmamalarını önereceğiz.

Marmara'da sıcaklık görece normal

* Hafta sonu Türkiye'nin büyük bir bölümünde sıcaklık 2 ila 10 derece yukarıda. Buralar Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri.

* Marmara'da bu kadar yüksek değil sıcaklıklar. Adana 38 derece, Ankara bile 28 derece civarında. Bir tek Marmara'da ortalamanın üzerinde sıcaklıklar fazla değil. Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yağış var.