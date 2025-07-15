Meteoroloji’den 15 Temmuz alarmı: 20'den fazla ilde sağanak uyarısı!
15 Temmuz 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 35'ten fazla il için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına uyarısı geldi. Kavurucu sıcaklıkların etkisini sürdürdüğü İstanbul’da yağış beklenmezken, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Artvin ve Rize çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Ankara, Erzurum, Malatya, Iğdır, Gümüşhane, Osmaniye, Sivas, Tunceli, Muş, Bitlis, Van gibi birçok ilde sel, dolu, yıldırım ve ani rüzgar riskine karşı dikkatli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2025 Salı günü için güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Bugün özellikle Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya'nın iç kesimleri, Artvin ve Rize çevreleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu illerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İstanbul’da bugün yağmur yok
İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık ise 32 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 km/s) esecek. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların 34 dereceye ulaşması bekleniyor.
Yağış beklenen iller
Bugün sağanak yağışın etkili olacağı iller şunlar hava durumu:
Ege: Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
İç Anadolu: Ankara, Konya, Eskişehir
Akdeniz: Osmaniye, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri
Karadeniz: Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun
Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır
Rüzgara dikkat
Rüzgarın özellikle Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda ve deniz ulaşımında dikkatli olunmalı.
Bazı illerin sıcaklıkları ve hava durumu
İstanbul hava durumu: 32°C – Parçalı az bulutlu, yağış yok
Ankara hava durumu: 36°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
İzmir hava durumu: 37°C – Az bulutlu ve açık
Antalya hava durumu: 30°C – İç kesimlerinde öğleden sonra sağanak
Erzurum hava durumu: 30°C – Öğleden sonra yerel sağanak
Trabzon hava durumu: 27°C – Öğleden sonra sağanak
Rize hava durumu: 26°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor
Artvin hava durumu: 28°C – Yerel kuvvetli yağış ve rüzgar
Sivas hava durumu: 34°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra yağış ihtimali
Elazığ hava durumu: 37°C – Parçalı bulutlu
Malatya hava durumu: 38°C – Parçalı az bulutlu
Diyarbakır hava durumu: 42°C – Açık ve sıcak
Gaziantep hava durumu: 39°C – Açık
Van hava durumu: 28°C – Öğleden sonra sağanak
Bitlis hava durumu: 29°C – Öğleden sonra sağanak
Muş hava durumu: 31°C – Öğleden sonra sağanak