Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2025 Salı günü için güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Bugün özellikle Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya'nın iç kesimleri, Artvin ve Rize çevreleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu illerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul’da bugün yağmur yok

İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık ise 32 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 km/s) esecek. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların 34 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yağış beklenen iller

Bugün sağanak yağışın etkili olacağı iller şunlar hava durumu:

Ege: Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak

İç Anadolu: Ankara, Konya, Eskişehir

Akdeniz: Osmaniye, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri

Karadeniz: Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır

Rüzgara dikkat

Rüzgarın özellikle Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda ve deniz ulaşımında dikkatli olunmalı.

Bazı illerin sıcaklıkları ve hava durumu

İstanbul hava durumu: 32°C – Parçalı az bulutlu, yağış yok

Ankara hava durumu: 36°C – Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak

İzmir hava durumu: 37°C – Az bulutlu ve açık

Antalya hava durumu: 30°C – İç kesimlerinde öğleden sonra sağanak

Erzurum hava durumu: 30°C – Öğleden sonra yerel sağanak

Trabzon hava durumu: 27°C – Öğleden sonra sağanak

Rize hava durumu: 26°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor

Artvin hava durumu: 28°C – Yerel kuvvetli yağış ve rüzgar

Sivas hava durumu: 34°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra yağış ihtimali

Elazığ hava durumu: 37°C – Parçalı bulutlu

Malatya hava durumu: 38°C – Parçalı az bulutlu

Diyarbakır hava durumu: 42°C – Açık ve sıcak

Gaziantep hava durumu: 39°C – Açık

Van hava durumu: 28°C – Öğleden sonra sağanak

Bitlis hava durumu: 29°C – Öğleden sonra sağanak

Muş hava durumu: 31°C – Öğleden sonra sağanak